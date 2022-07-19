Зинченко  согласовал условия контракта с "Арсеналом"

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в шаге от перехода в "Арсенал".

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, игрок сборной Украины уже согласовал с "канонирами" условия контракта, который будет рассчитан на 4 года.

Ожидается, что "Манчестер Сити" в результате сделки получит 30 млн фунтов и еще 2 млн в качестве бонусов.

В прошлом сезоне 25-летний украинский защитник провел 15 матчей в АПЛ, в которых отдал 4 результативных паса.

Не пропустите: "Ювентус" готов заплатить крупную сумму за Пау Торреса. | https://dailysports.net