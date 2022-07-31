Зинченко рассказал о трудностях перехода в "Арсенал"

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Новичок "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, какие эмоции испытывал в последние дни работы с "Манчестер Сити".

По словам украинца, для него это был сложный момент.

"Для меня это первый опыт, когда тренируешься с командой и знаешь, что дальше играть за неё не будешь. Если честно, было очень сложно. Я понимал: скорее всего, перейду в "Арсенал". Эмоционально сложно. Осознавал, что буду покидать "Манчестер Сити", со всеми своими воспоминаниями и эмоциями. Было очень грустно. Но в то же время я загорелся этим новым вызовом – переходом в "Арсенал»" Поэтому с нетерпением ждал, когда смогу присоединиться к новой команде", – сказал Зинченко.

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