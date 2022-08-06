Зинченко рассказал, что с детства болел за "Арсенал"

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Зинченко рассказал, что с детства болел за "Арсенал"

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко признался, что играть за лондонский клуб было мечтой его детства.

"Во-первых, я счастлив быть здесь, быть частью этого великолепного клуба. Моя детская мечта реализована. Будучи ребёнком, я был большим фанатом "Арсенала".

Я хочу сказать огромное спасибо "Манчестер Сити" за всё, что клуб сделал для меня. Сейчас у меня в карьере новая страница, новая история. Время сфокусироваться на "Арсенале", — приводит слова Зинченко Sky Sports.

Напомним, что вчера Зинченко сыграл первый матч за "Арсенал", в котором отдал голевую передачу. Лондонцы обыграли "Кристал Пэлас" со счетом 2:0. 

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Комментарии

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andi
андрей

А я с детства хотел быть президентом.

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