Зинченко провёл первую тренировку в "Арсенале"

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Зинченко провёл первую тренировку в "Арсенале"

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Полузащитник "Арсенала" Александр Зинченко провёл первую тренировку в команде.

"Готов к новому вызову. Я здесь не для того, чтобы тратить время клуба и своё, а для того, чтобы добиться больших результатов. Надеюсь, что мы будем бороться за каждый титул.

Ещё в прошлом сезоне я смотрел матчи "Арсенала" и понимал, что это близко, понимаете? Команда очень быстро растёт, думаю, настало время. Пришло время сделать всё возможное и добиться чего-то большего", — приводит слова Зинченко пресс-служба клуба.

Не пропустите: Артета высказался о предстоящем переходе Зинченко в "Арсенал". | https://dailysports.net
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