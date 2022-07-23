Зинченко провёл первую тренировку в "Арсенале"
Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен
Полузащитник "Арсенала" Александр Зинченко провёл первую тренировку в команде.
"Готов к новому вызову. Я здесь не для того, чтобы тратить время клуба и своё, а для того, чтобы добиться больших результатов. Надеюсь, что мы будем бороться за каждый титул.
Ещё в прошлом сезоне я смотрел матчи "Арсенала" и понимал, что это близко, понимаете? Команда очень быстро растёт, думаю, настало время. Пришло время сделать всё возможное и добиться чего-то большего", — приводит слова Зинченко пресс-служба клуба.
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