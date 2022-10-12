Зинченко пропустил очередную тренировку "Арсенала"

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Зинченко пропустил очередную тренировку "Арсенала"

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко пропустил утреннюю тренировку команды перед игрой с "Буде-Глимт" в Лиге Европы.

Как известно, у украинца очередное мышечное повреждение, которое он еще не залечил.

Кроме украинца тренировку пропустили Габриэл Жезус, Эмиль Смит-Роу и Мохаммед Эль-Ненни.

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