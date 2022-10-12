Зинченко пропустил очередную тренировку "Арсенала"
Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко пропустил утреннюю тренировку команды перед игрой с "Буде-Глимт" в Лиге Европы.
Как известно, у украинца очередное мышечное повреждение, которое он еще не залечил.
Кроме украинца тренировку пропустили Габриэл Жезус, Эмиль Смит-Роу и Мохаммед Эль-Ненни.
Не пропустите: "Аякс" купил форварда, которого год назад отпустил бесплатно. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" нашла неожиданную замену де Йонгу
-
Роналду оспорит решение FA по делу об агрессии в отношении мальчика-аутиста
-
Симеоне ответил на слухи об уходе из "Атлетико"
-
Зинченко пропустил очередную тренировку "Арсенала"
-
В "Баварии" растет недовольство главным тренером
-
"ПСЖ" согласился продать Мбаппе: названа космическая сумма
-
"Бавария" намерена подписать 36-летнего форварда
-
Наставник рассказал, что помешало "ПСЖ" победить "Бенфику"
-
Еще один матч чемпионата Украины перенесен
-
"Ювентус" попрощается с двумя звездными футболистами
-
Стала известна судьба матча "Шахтер" - "Динамо"
-
УЕФА вручил молодому украинцу приз лучшего игрока матча "Шахтер" - "Реал"
-
Названы лучшие футболисты матча "Шахтер" - "Реал"
-
В "ПСЖ" ответили на слухи об уходе Мбаппе
-
Аллегри высказался о сенсационном поражении "Ювентуса" от "Маккаби"
-
Стало известно, почему Холанд не сыграл с "Копенгагеном"
-
Анчелотти высказался о неудаче "Реала" в матче с "Шахтером"
-
"Реал" установил очередной рекорд Лиги чемпионов
-
Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов
-
Рюдигеру наложили 20 швов после столкновения в матче с "Шахтером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18