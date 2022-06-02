Зинченко после победы над Шотландией рассказал о настрое на Уэльс
Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен
Игрок сборной Украины Александр Зинченко высказался о победе сборной Украины над Шотландией (3:1) в полуфинальном матче стыков плей-офф за право играть на чемпионате мира-2022.
"Каждый матч для нас сейчас как финал. Нам предстоит еще одна игра, и мы должны ее выиграть, иначе это не будет ничего значить.
Мы забили три гола, могли бы забить еще больше. [В воскресенье] будет важный матч. Нам нужно провести лучшую игру в жизни", – сказал молодой футболист в эфире Sky Sports.
Напомним, что 5 июня украинцы сыграют в финале плей-офф с командой Уэльса.
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