Зинченко после победы над Шотландией рассказал о настрое на Уэльс

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Игрок сборной Украины Александр Зинченко высказался о победе сборной Украины над Шотландией (3:1) в полуфинальном матче стыков плей-офф за право играть на чемпионате мира-2022.

"Каждый матч для нас сейчас как финал. Нам предстоит еще одна игра, и мы должны ее выиграть, иначе это не будет ничего значить.

Мы забили три гола, могли бы забить еще больше. [В воскресенье] будет важный матч. Нам нужно провести лучшую игру в жизни", – сказал молодой футболист в эфире Sky Sports.

Напомним, что 5 июня украинцы сыграют в финале плей-офф с командой Уэльса.

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