Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Лидер сборной Украины Александр Зинченко поражен уровнем тренировок в "Арсенале".

По словам футболиста, пять лет в "Манчестер Сити" показались для него легкой прогулкой.

"После пяти лет в "Сити" понял, что я совсем не тренировался. В прямом смысле слова, потому что с первого дня, когда пришел в Арсенал, я подумал, что здесь роботы.

Мы работали и работаем, как сумасшедшие. Зал, поле, зал. Я не говорю, что не работал так в Сити. Как мне показалось, здесь гораздо больше физическая нагрузка на игроков. Тренировка – микс между работой и эмоциями", – сказал украинец.

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