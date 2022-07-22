Зинченко перешел в "Арсенал"

Теги арсенал лондонманчестер ситиалександр зинченко

Зинченко перешел в "Арсенал"

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Арсенала" на официальном сайте объявила о переходе украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Футболист заключил с лондонским клубом контракт до лета 2026 года.

25-летний Зинченко выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года. Всего он провел за клуб 127 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 12 результативных передач. Сдавался в аренду в ПСВ. Ранее играл за "Уфу". За сборную Украины сыграл 52 матча и забил 8 мячей. 4-кратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, 4-кратный обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии.

Не пропустите: "Аякс" купил форварда, которого год назад отпустил бесплатно. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Точно подойдет, 100%". Дзюба получил неожиданное предложение

"Точно подойдет, 100%". Дзюба получил неожиданное предложение

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов