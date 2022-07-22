Зинченко перешел в "Арсенал"

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Арсенала" на официальном сайте объявила о переходе украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Футболист заключил с лондонским клубом контракт до лета 2026 года.

25-летний Зинченко выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года. Всего он провел за клуб 127 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 12 результативных передач. Сдавался в аренду в ПСВ. Ранее играл за "Уфу". За сборную Украины сыграл 52 матча и забил 8 мячей. 4-кратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, 4-кратный обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии.

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