Зинченко не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций
Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен
Хавбек сборной Украины Александр Зинченко не поможет команде в сентябрьских поединках Лиги наций.
Как сообщает официальный сайт УАФ, защитник получил повреждение икроножной мышцы на тренировке "Арсенала".
Ожидается, что на лечение и восстановление понадобится около двух недель.
В сентябре украинцы сыграют три матча в Лиге наций – два против Шотландии (21, 27 сентября) и один против Армении (24-го).
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