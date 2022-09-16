Зинченко не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко не поможет команде в сентябрьских поединках Лиги наций.

Как сообщает официальный сайт УАФ, защитник получил повреждение икроножной мышцы на тренировке "Арсенала".

Ожидается, что на лечение и восстановление понадобится около двух недель.

В сентябре украинцы сыграют три матча в Лиге наций – два против Шотландии (21, 27 сентября) и один против Армении (24-го).

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