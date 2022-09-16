Зинченко не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций

Теги украинаалександр зинченко

Зинченко не поможет сборной Украины в матчах Лиги наций

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко не поможет команде в сентябрьских поединках Лиги наций.

Как сообщает официальный сайт УАФ, защитник получил повреждение икроножной мышцы на тренировке "Арсенала".

Ожидается, что на лечение и восстановление понадобится около двух недель.

В сентябре украинцы сыграют три  матча в Лиге наций – два против Шотландии (21, 27 сентября) и один против Армении (24-го).

Не пропустите: Кроос ярко высказался о Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов