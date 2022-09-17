Зинченко не поедет в сборную, но за "Арсенал" сыграет

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Зинченко не поедет в сборную, но за "Арсенал" сыграет

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Футболист лондонского "Арсенала"  Александр Зинченко сможет помочь команде в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с "Брентфордом".

Такое заявление сделал главный тренер клуба Микель Артета.

Примечательно, что в этот же день появилась информация о том, что хавбек пропустит ближайшие матчи сборной Украины из-за травмы.

Таким образом, Зинченко стал третьим футболистом сборной Украины, который пропустит матчи Лиги наций с Шотландией (21 и 27 сентября) и Арменией (24 сентября). 

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