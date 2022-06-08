Зинченко может стать частью сделки по покупке защитника "Интера"

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" намерен подписать защитника "Интера" Милана Шкриньяра, о чем сообщает Inter Live.

Как пишет источник, препятствием на пути завершения трансфера может стать стоимость Шкриньяра в € 70-80 миллионов.

В связи с этим "Манчестер Сити" может предложить "Интеру" украинского защитника Александра Зинченко плюс € 30 млн в обмен на Шкриньяра.

Шкриньяр в минувшем сезоне в 47 матчах во всех турнирах забил четыре гола. Его контракт рассчитан до конца следующего сезона.

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