Зинченко может перейти в "Челси"

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Зинченко может перейти в "Челси"

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к украинскому защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и считает его одним из главных целей. Ранее сообщалось, что украинцем также интересуются "Арсенал", "Вест Хэм" и "Эвертон".

В минувшем сезоне 25-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 28 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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