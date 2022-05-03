Зинченко может перейти из "Ман Сити" в другой топ-клуб АПЛ

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко, сообщает AFC Report.

По сведениям источника, лондонский клуб может купить украинца в летнее трансферное окно. Главный тренер "канониров" Микель Артета рассматривает Зинченко в качестве конкурента для основного левого защитника Кирана Тирни.

В нынешнем сезоне 25-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 23 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" купила защитника сборной Германии. | http://soccernews.ru