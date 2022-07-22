Зинченко красиво попрощался с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Украинский защитник Александр Зинченко попрощался с "Манчестер Сити". В ближайшее время украинец перейдет в "Арсенал".

"Это было классное путешествие. Я присоединился к семье еще совсем юным. И вы все сразу поверили в меня. Ну, почти сразу. Мы вместе писали нашу историю, завоевывали трофеи и становились сильнее после поражений. Мы никогда не искали легкие победы и умели красиво их праздновать. Вы поддержали меня в самый сложный момент жизни и стали частью моего сердца навсегда. Благодарю всех вас, "Манчестер Сити". С любовью, Александр Зинченко. Увидимся", - написал украинец в своей социальной сети.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" заплатит за 25-летнего Зинченко порядка 35 миллионов евро. Футболист подписал с "канонирами" контракт до лета 2026 года.

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