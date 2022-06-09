Зинченко готов покинуть "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко готов сменить клуб, сообщает 90min.

По сведениям источника, футболист нравится играть в стане "горожан", но он хочет получить больше игровой практики. Ранее сообщалось, что украинцем интересуются "Арсенал" и "Вест Хэм".

В минувшем сезоне 25-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 28 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "МЮ" отказался продать Рэшфорда в другой клуб АПЛ. | https://dailysports.net