Зинченко, Эриксен и Стерлинг - в сборной топ-трансферов АПЛ летом

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Sky Sports и ESPN и составили символическую сборную летних трансферов английской Премьер-лиги.

Стоит отметить, что в нее вошли такие громкие переходы, как Александр Зинченко (из "Манчестер Сити" в "Арсенал"), Кристиана Эриксена ("Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед"), Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити" - "Челси") и другие.

Символическая сборная летних трансферов АПЛ выглядит так:

Вратарь: Ник Поуп ("Бернли" - "Ньюкасл").

Защитники: Джед Спенс ("Мидлсбро" - "Тоттенхэм"), Лисандро Мартинес ("Аякс" - "Манчестер Юнайтед"), Калиду Кулибали ("Наполи" - "Челси"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити" - "Арсенал").

Полузащитники: Филиппе Коутинью ("Барселона" - "Астон Вилла»), Келвин Филлипс ("Вест Хэм" - "Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен ("Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед").

Нападающие: Габриэл Жезус ("Манчестер Сити" - "Арсенал"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд - "Манчестер Сити"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити" - "Челси").

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