Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Известный французский тренер Зинедин Зидан заинтересован в работе только с четырьмя клубами, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, тренеру интересны ПСЖ, "Бавария", "Ювентус", а также его бывший клуб "Реал". При этом специалист не хочет работать в Англии.

Ранее сообщалось, что 49-летний Зидан отказался возглавить ПСЖ, так как хочет возглавить сборную Франции.

Не пропустите: Зидан рассказал об историческом ударе Матерацци. | https://dailysports.net