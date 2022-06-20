Зидан заинтересован в работе только с четырьмя клубами

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Зидан заинтересован в работе только с четырьмя клубами

Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Известный французский тренер Зинедин Зидан заинтересован в работе только с четырьмя клубами, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, тренеру интересны ПСЖ, "Бавария", "Ювентус", а также его бывший клуб "Реал". При этом специалист не хочет работать в Англии.

Ранее сообщалось, что 49-летний Зидан отказался возглавить ПСЖ, так как хочет возглавить сборную Франции.

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