Зидан высказался о возможности возглавить сборную Франции

Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что он заинтересован в работе со сборной Франции.

"Я хочу вернуться к тренерской работе. Конечно, я хочу тренировать сборную Франции. Надеюсь, что однажды мне это удастся, но сроки не зависят от меня. Я хотел бы отработать со сборной полный цикл. Выступления за сборную Франции были лучшим временем для меня. Я буду готов к работе, если такая возможность появится", - приводит слова Зидана L’Équipe.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может покинуть свой пост после чемпионата мира в Катаре.

50-летний Зидан покинул "Реал" прошлым летом и с тех пор является безработным.

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