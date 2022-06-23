Зидан высказался о возможности возглавить сборную Франции
Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что он заинтересован в работе со сборной Франции.
"Я хочу вернуться к тренерской работе. Конечно, я хочу тренировать сборную Франции. Надеюсь, что однажды мне это удастся, но сроки не зависят от меня. Я хотел бы отработать со сборной полный цикл. Выступления за сборную Франции были лучшим временем для меня. Я буду готов к работе, если такая возможность появится", - приводит слова Зидана L’Équipe.
Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может покинуть свой пост после чемпионата мира в Катаре.
50-летний Зидан покинул "Реал" прошлым летом и с тех пор является безработным.
Не пропустите: Зидан рассказал об историческом ударе Матерацци. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Габриэл Жезус отказал "Тоттенхэму", так как хочет в другой клуб
-
Неймар может вернуться в "Барселону"
-
"Бавария" может купить Роналду
-
"РБ Лейпциг" продлил контракт с лидером команды
-
"Барселона", "Бавария" и еще 8 клубов интересуются талантом киевского "Динамо"
-
Пьянич не перейдет в "Марсель"
-
Погба отказался от огромного контракта с "МЮ"
-
"Реал" нацелился на лучшего бомбардира АПЛ
-
"Ливерпуль" не будет покупать Пулишича
-
"Манчестер Сити" нацелился на немецкого вратаря
-
"Байер" продлил контракт с немецким суперталантом
-
"Реал" предложил "Интеру" обмен игроками
-
Зидан высказался о возможности возглавить ПСЖ
-
Суарес отказал "Барселоне"
-
Зидан высказался о возможности возглавить сборную Франции
-
Фукс хочет покинуть ЦСКА
-
Названы даты матчей "Барселоны" с "Реалом" в новом сезоне
-
"Ювентус" может вернуть Роналду
-
Названо имя лучшего футболиста России минувшего сезона
-
Языджи покинул ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13