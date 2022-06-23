Зидан высказался о возможности возглавить ПСЖ
Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что когда-нибудь он может возглавить "Пари Сен-Жермен".
"Я никогда не говорю никогда, особенно будучи тренером. В бытность футболистом я мог выбрать почти любой клуб. Но в качестве тренера у меня нет списка из 50 клубов, где я могу работать. Есть всего два или три варианта. Если я возглавлю клуб, то буду стремиться побеждать во всех матчах. Поэтому мне подойдет не каждый клуб. Но есть факторы, которые усложняют дело. Например, я не знаю английский язык в совершенстве, а для меня это важно. Поэтому я не могу поехать работать в Англию. Для достижения побед нужно совпадение многих факторов. Я знаю, что именно нужно мне для достижения успеха", - приводит слова Зидана L’Équipe.
Ранее сообщалось, что 50-летний Зидан, кроме ПСЖ, также рассматривает возможность работы с "Баварией", "Ювентусом" и "Реалом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13