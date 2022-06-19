Зидан рассказал об историческом ударе Матерацци
Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной Франции Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о том, как он ударил экс-защитника сборной Италии Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года.
"Возвращаясь той истории с Матерацци. Я не горжусь тем, что сделал, но прошлого не вернуть. В тот момент единственным, кто мог меня остановить, был Лизаразю, но его не оказалось рядом. Так что случилось так, как случилось", - приводит слова Зидана Sky Italia.
Напомним, что Зидан за тот удар получил красную карточку, а сборная Франции проиграла финал в серии пенальти.
Не пропустите: Зидан хочет возглавить сборную Франции. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" назвал "Челси" цену на Стерлинга
-
Игуаин ответил на слухи о завершении его карьеры
-
"Бавария" нацелилась на хавбека "РБ Лейпциг"
-
Дембеле готов перейти в "Челси", но с одним условием
-
Кулибали отказался переходить в "Ювентус": названа причина
-
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" борются за лучшего бомбардира "Ромы"
-
ПСЖ хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"
-
"Лидс" назвал "Барселоне" цену на Рафинью
-
Зидан рассказал об историческом ударе Матерацци
-
"Лацио" близок к подписанию капитана "Милана"
-
"Фиорентина" Кокорина продлит главного тренера
-
Роналду показал, как готовится к новому сезону
-
"Бешикташ" нацелился на форварда "Реала"
-
Зидан хочет возглавить сборную Франции
-
"Челси" может купить защитника "Манчестер Сити"
-
"Ювентус" пока не может согласовать трансфер лидера "Айнтрахта"
-
"Боруссия" Дортмунд нацелилась на лидера "Аякса"
-
Салах покинет "Ливерпуль" бесплатно
-
Опытный защитник "Интера" завершил карьеру
-
Новичок Ла Лиги может подписать Марсело и Дани Алвес
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17