Зидан рассказал об историческом ударе Матерацци

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Зидан рассказал об историческом ударе Матерацци

Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Франции Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о том, как он ударил экс-защитника сборной Италии Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года.

"Возвращаясь той истории с Матерацци. Я не горжусь тем, что сделал, но прошлого не вернуть. В тот момент единственным, кто мог меня остановить, был Лизаразю, но его не оказалось рядом. Так что случилось так, как случилось", - приводит слова Зидана Sky Italia.

Напомним, что Зидан за тот удар получил красную карточку, а сборная Франции проиграла финал в серии пенальти.

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