Зидан пригласит в тренерский штаб "ПСЖ" бывшего партнера по "Реалу"

Теги псжзинедин зидан

Зидан пригласит в тренерский штаб "ПСЖ" бывшего партнера по "Реалу"

Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Будущий наставник "ПСЖ" Зинедин Зидан может пригласить в парижский клуб бывшего партнера по "Реалу" Клода Макелеле.

Как известно, французы сейчас ведут активные переговоры с Зиданом, который может сменить Маурисио Почеттино.

Журналист Клеман Карпантье в своих соцсетях уточнил, что Макелеле может стать его ассистентом.

Зидан и Макелеле играли за "Реал" и сборную Франции. С 2019 года второй работает c молодежью в структуре "Челси".

Не пропустите: ПСЖ намерен избавиться от Икарди. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Пирло возглавил турецкий клуб

Пирло возглавил турецкий клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов