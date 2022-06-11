Зидан пригласит в тренерский штаб "ПСЖ" бывшего партнера по "Реалу"
Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен
Будущий наставник "ПСЖ" Зинедин Зидан может пригласить в парижский клуб бывшего партнера по "Реалу" Клода Макелеле.
Как известно, французы сейчас ведут активные переговоры с Зиданом, который может сменить Маурисио Почеттино.
Журналист Клеман Карпантье в своих соцсетях уточнил, что Макелеле может стать его ассистентом.
Зидан и Макелеле играли за "Реал" и сборную Франции. С 2019 года второй работает c молодежью в структуре "Челси".
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