Зидан пригласит в тренерский штаб "ПСЖ" бывшего партнера по "Реалу"

Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Будущий наставник "ПСЖ" Зинедин Зидан может пригласить в парижский клуб бывшего партнера по "Реалу" Клода Макелеле.

Как известно, французы сейчас ведут активные переговоры с Зиданом, который может сменить Маурисио Почеттино.

Журналист Клеман Карпантье в своих соцсетях уточнил, что Макелеле может стать его ассистентом.

Зидан и Макелеле играли за "Реал" и сборную Франции. С 2019 года второй работает c молодежью в структуре "Челси".

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