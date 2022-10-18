Зидан отреагировал на "Золотой мяч" Бензема

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Бывший тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о вручении "Золотого мяча" нападающему королевского клуба Кариму Бензема.

"Я являюсь практически старшим братом для Карима. Мы так и обращаемся друг к другу - младший и старший брат. У нас похожее происхождение - он лионец, а я из Марселя. Нас также объединяет тот факт, что наш путь в футболе был сложным. Мы простые парни из пригородов, оба мечтали стать профессиональными футболистами. Нам удалось добиться этого благодаря упорному труду. У нас много общего. Когда я тренировал "Реал", то с огромным удовольствием работал с Каримом. Я давал ему советы, но он и так играл хорошо. К сожалению, мы не могли поиграть вместе. Я бы заставил его забить много голов. Впрочем, мы все это компенсировали, будучи тренером и игроком", - приводит слова Зидана L'Equipe.

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