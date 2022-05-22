Зидан отклонил предложение ПСЖ

Фото: твиттер Зидана\Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" после подписания нового контракта с нападающим Килианом Мбаппе сконцентрировался на поиске нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник парижан Маурисио Почеттино уйдет в ближайшее время.

Как сообщает издание RMC Sport, владелец ПСЖ и эмир Катара Аль-Тани лично связался с бывшим тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.

По информации источника, в разговоре с французским специалистом хозяин парижан предложил тому возглавить "Пари Сен-Жермен".

Отмечается, что Зидан ответил ему отказом.

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