Зидан отклонил предложение ПСЖ
Фото: твиттер Зидана\Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" после подписания нового контракта с нападающим Килианом Мбаппе сконцентрировался на поиске нового главного тренера.
Ранее сообщалось, что нынешний наставник парижан Маурисио Почеттино уйдет в ближайшее время.
Как сообщает издание RMC Sport, владелец ПСЖ и эмир Катара Аль-Тани лично связался с бывшим тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.
По информации источника, в разговоре с французским специалистом хозяин парижан предложил тому возглавить "Пари Сен-Жермен".
Отмечается, что Зидан ответил ему отказом.
Также не пропустите: Почеттино прокомментировал новый контракт Мбаппе. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Арсенал" хочет двух футболистов "Барселоны"
-
Кроос поделился мнением о Юргене Клоппе
-
Директор "Зенита" прокомментировал уход Дзюбы из клуба
-
"Барселона" сделала предложение по Левандовскому
-
Близкий к "Реалу" журналист назвал Мбаппе трусом
-
Спаллетти не хочет терять Кулибали
-
Аллегри высказался о составе "Ювентуса"
-
Лангле не входит в планы Хави на следующий сезон
-
1
Зидан отклонил предложение ПСЖ
-
Клопп считает, что отрыв "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в АПЛ не будет вечным
-
Видаль может разорвать контракт с "Интером"
-
Рангник высказался о проблемах Роналду в игре без мяча
-
Почеттино прокомментировал новый контракт Мбаппе
-
Стала известна главная цель "Реала" после срыва перехода Мбаппе
-
Официально: Дзюба покидает "Зенит"
-
Главные новости дня: 21 мая
-
ПСЖ разгромил "Метц"
-
"Лейпциг" выиграл Кубок Германии
-
1
Мбаппе прокомментировал продление контракта с ПСЖ
-
"Лион" обыграл "Барселону" в финале женской Лиги чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13