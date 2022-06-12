Зидан отказался возглавить ПСЖ

Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался возглавить "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Ромен Молина в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство французского клуба собирается улучшить предложение, так как считает Зидана приоритетным вариантом.

Впрочем, если убедить Зидана не удастся, ПСЖ может переключиться на наставника "Ниццы" Кристофа Галтье.

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