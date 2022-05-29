Зидан отказался от возможности возглавить ПСЖ

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Зидан отказался от возможности возглавить ПСЖ

Фото: твиттер Зидана\Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" больше не рассматривает возможность назначения на пост главного тренера команды французского специалиста Зинедина Зидана, сообщает Téléfoot.

По информации источника, в окончательный шорт-лист ПСЖ вошли всего четыре тренера: Рубен Аморим из лиссабонского "Спортинг", Кристоф Гальтье из "Ниццы", Сержиу Консейсау из "Порту" и Тиаго Мотта из "Специи".

Отмечается, что нынешний наставника парижан Маурисио Почеттино, контракт рассчитан до июня 2023 года, хочет остаться в клубе.

Сообщается, что именно Зидан был главной целью клубного руководства и эмира Катара, однако экс-тренер "Реала" отказался от предложение французского гранда.

Его не убедил проект ПСЖ.

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