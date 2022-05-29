Зидан отказался от возможности возглавить ПСЖ
Фото: твиттер Зидана\Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" больше не рассматривает возможность назначения на пост главного тренера команды французского специалиста Зинедина Зидана, сообщает Téléfoot.
По информации источника, в окончательный шорт-лист ПСЖ вошли всего четыре тренера: Рубен Аморим из лиссабонского "Спортинг", Кристоф Гальтье из "Ниццы", Сержиу Консейсау из "Порту" и Тиаго Мотта из "Специи".
Отмечается, что нынешний наставника парижан Маурисио Почеттино, контракт рассчитан до июня 2023 года, хочет остаться в клубе.
Сообщается, что именно Зидан был главной целью клубного руководства и эмира Катара, однако экс-тренер "Реала" отказался от предложение французского гранда.
Его не убедил проект ПСЖ.
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|Страсбур
|27
|38
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|Анжер
|28
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|Бордо
|28
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|13
|Нант
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|28
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|Метц
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|28
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
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|Тулуза
|28
|13