Зидан назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил мнение, что фаворитом в борьбе за "Золотой мяч" является французский нападающий королевского клуба Карима Бензема.

"Мне не удивила игра Бензема в этом сезоне. Я знал, что он способен на подобное. Я не единственный считаю, что Карим заслужил "Золотой мяч", об этом говорит весь мир. Он более чем заслужил", - приводит слова Зидана L'Equipe.

В минувшем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" 46 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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