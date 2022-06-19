Зидан хочет возглавить сборную Франции
Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан надеется возглавить сборную Франции, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, французский специалист не заинтересован в работе в ПСЖ, несмотря на активные уговоры со стороны руководства парижского клуба. В настоящее время сборную Франции возглавляет Дидье Дешам, но он может покинуть свой пост после завершения чемпионата мира 2022 года.
Напомним, что 49-летний Зидан покинул "Реал" летом 2021 года и с тех пор является безработным.
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