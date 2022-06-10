Зидан договорился с "ПСЖ" и вскоре возглавит команду
Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен
Звездный французский тренер Зинедин Зидан все же возглавит "ПСЖ".
По информации радиостанции Europe 1, экс-наставник мадридского "Реала" достиг принципиальной договоренности с чемпионом Франции.
Таким образом, именно Зидан сменит Маурисио Почеттино на посту главного тренера команды.
Французский наставник работал в "Реале" с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год и за это время выиграл 11 трофеев.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Марсель
|28
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|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13