Зидан договорился с "ПСЖ" и вскоре возглавит команду

Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Звездный французский тренер Зинедин Зидан все же возглавит "ПСЖ".

По информации радиостанции Europe 1, экс-наставник мадридского "Реала" достиг принципиальной договоренности с чемпионом Франции.

Таким образом, именно Зидан сменит Маурисио Почеттино на посту главного тренера команды.

Французский наставник работал в "Реале" с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год и за это время выиграл 11 трофеев.

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