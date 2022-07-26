Жюль Кунде в ближайшие часы перейдет в "Барселону"

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Жюль Кунде в ближайшие часы перейдет в "Барселону"

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

Защитник "Севильи" Жюль Кунде в ближайшие часы может перейти в "Барселону",

Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб прикладывает максимум усилий для того, чтобы закрыть сделку по 23-летнему защитнику сегодня.

Сам футболист уже сообщал представителям каталонского клуба, что хочет только в "Барсу".

За француза испанский клуб предложил 40+5 млн евро. 

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