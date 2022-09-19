Жюль Кунде рассказал, почему отказался перейти в "Челси"

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

Французский защитник "Барселоны" Жюль Кунде рассказал, почему летом он отказался перейти в "Челси".

"Прежде всего, я перешел в топ-клуб, у которого раньше были лучшие времена, но сейчас дела похуже. Я не могу назвать проект "Барселоны" перестройкой, наша команда уже является конкурентоспособной. Я рад стать часть "Барсы". Перед переходом я общался с Хави и тогдашним главным тренером "Челси" Томасом Тухелем. Они оба хотели подписать меня, но меня больше впечатлила речь Хави", - приводит слова Кунде Goal.com.

В нынешнем сезоне 23-летний Кунде провел за "Барселону" пять матчей, не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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