Журналисты Eurosport назвали главных претендентов на награду "Золотой мяч"

Теги реал мадридкарим бенземавинисиус жуниорсадио манемохамед салахкилиан мбаппе

Журналисты Eurosport назвали главных претендентов на награду "Золотой мяч"

Фото: твиттер Onze Mondial/Автор неизвестен

Авторы известного издания Eurosport назвали главных претендентов на награду "Золотой мяч" в этом году.

По версии журналистов, фаворитом в борьбе за приз на данный момент является 34-летний нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема.

На втором месте форвард "Баварии" Садио Мане, а замыкает тройку египтянин Мохамед Салах из "Ливерпуля".

Также в пятерку попали форвард Килиан Мбаппе из "ПСЖ" и бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор. 

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