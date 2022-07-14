Журналисты Eurosport назвали главных претендентов на награду "Золотой мяч"

Фото: твиттер Onze Mondial/Автор неизвестен

Авторы известного издания Eurosport назвали главных претендентов на награду "Золотой мяч" в этом году.

По версии журналистов, фаворитом в борьбе за приз на данный момент является 34-летний нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема.

На втором месте форвард "Баварии" Садио Мане, а замыкает тройку египтянин Мохамед Салах из "Ливерпуля".

Также в пятерку попали форвард Килиан Мбаппе из "ПСЖ" и бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор.

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