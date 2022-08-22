Журналист Романо рассказал, как Роналду ведет себя на тренировках "МЮ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Журналист Фабрицио Романо опроверг информацию о том, что Криштиану Роналду занимается саботажем на тренировках "Манчестер Юнайтед".

"Роналду обладает менталитетом победителя. Он несчастлив, когда команда не выигрывает. Поэтому его плохое настроение совершенно нормально. Но он не создает проблему. Я получил информацию о поведении Криштиану в последние 2-3 недели. Меня уведомили, что Роналду вел себя профессионально. Он никогда не создавал проблемы на тренировках", - написал Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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