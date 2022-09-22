Журналист разнес сборную Украины за позор в матче с Шотландией

Теги украина

Журналист разнес сборную Украины за позор в матче с Шотландией

Фото: сайт УАФ/Автор неизвестен

Украинский журналист Игорь Цыганык подвел итоги матча своей национальной команды со сборной Шотландии в Лиге наций (0:3).

"Худший матч сборной Украины в 2022-м году. И дело не в результате, а в качестве и настроении. Так и не понял, как мы хотели забить сегодня мяч. С каждым следующим матчем мы играем все хуже, как ни прискорбно", – написал журналист в твиттере.

Напомним, что уже во вторник Украина примет Шотландию в Кракове.

Читайте: Украина разгромно проиграла Шотландии в Лиге наций  | https://dailysports.net/
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В УЕФА жестко высказались о дальнейшем отстранении России

В УЕФА жестко высказались о дальнейшем отстранении России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов