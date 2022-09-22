Журналист разнес сборную Украины за позор в матче с Шотландией
Фото: сайт УАФ/Автор неизвестен
Украинский журналист Игорь Цыганык подвел итоги матча своей национальной команды со сборной Шотландии в Лиге наций (0:3).
"Худший матч сборной Украины в 2022-м году. И дело не в результате, а в качестве и настроении. Так и не понял, как мы хотели забить сегодня мяч. С каждым следующим матчем мы играем все хуже, как ни прискорбно", – написал журналист в твиттере.
Напомним, что уже во вторник Украина примет Шотландию в Кракове.
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