Журналист назвал две причины, по которым Роналду не перейдет в "Баварию"

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Журналист назвал две причины, по которым Роналду не перейдет в "Баварию"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

37-летний португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не будет играть за "Баварию".

Как пишет Bayern & Germany, со ссылкой на информацию журналиста ESPN и SportBILD Тоби Альтшаффля, для этого есть сразу две весомые причины.

Первая - это высокая заработная плата португальца, из-за которой придётся значительно перестраивать иерархию зарплат других игроков, и вторая - невозможно встроить португальца в систему прессинга Юлиана Нагельсмана.

В прошлом сезоне Роналду сыграл в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами. 

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