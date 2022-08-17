Журналист El Chiringuito рассказал о ситуации с Роналду и "Атлетико"

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Журналист El Chiringuito рассказал о ситуации с Роналду и "Атлетико"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Журналист El Chiringuito Эду Агирре рассказал, что мадридский "Атлетико" проявил интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, но не наоборот.

"Роналду не предлагал свои услуги "Атлетико". Это ложь. Я расскажу, как было на самом деле. Генеральный директор "Атлетико" Мигель Хиль и главный тренер клуба Диего Симеоне сами позвонили агенту Криштиану Жорже Мендешу. "Атлетико" интересовала ситуация с Роналду", - приводит слова Агирре La Razon.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" провел два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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