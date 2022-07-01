Жота стал игроком "Селтика"

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Жота стал игроком "Селтика"

Фото: твиттер "Селтика"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Селтика" на официальном сайте объявила о выкупе трансфера полузащитника "Бенфики" Жоау Педру Невеша Филипе по прозвищу Жота.

Сумма трансфера составила 7,5 миллионов евро. Футболист заключил с шотландским клубом контракт до 31 мая 2027 года. В минувшем сезоне португалец выступал за "Селтик" на правах аренды.

23-летний Жота выступал за "Бенфику" с 2018 года. Всего он провел за лиссабонский клуб 34 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Чемпион Португалии, чемпион Шотландии, обладатель Суперкубка Португалии, обладатель Кубка шотландской лиги. 

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