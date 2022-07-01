Жота стал игроком "Селтика"
Фото: твиттер "Селтика"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Селтика" на официальном сайте объявила о выкупе трансфера полузащитника "Бенфики" Жоау Педру Невеша Филипе по прозвищу Жота.
Сумма трансфера составила 7,5 миллионов евро. Футболист заключил с шотландским клубом контракт до 31 мая 2027 года. В минувшем сезоне португалец выступал за "Селтик" на правах аренды.
23-летний Жота выступал за "Бенфику" с 2018 года. Всего он провел за лиссабонский клуб 34 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Чемпион Португалии, чемпион Шотландии, обладатель Суперкубка Португалии, обладатель Кубка шотландской лиги.
Не пропустите: "Лион" усилился хавбеком "Баварии". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 1 июля
-
Жота стал игроком "Селтика"
-
Защитник "Шахтера" перебрался в Бразилию
-
"Барселона" изменила название клубного стадиона
-
Салах будет получать рекордную зарплату в истории "Ливерпуля"
-
Пепе Рейна покинет "Лацио"
-
Лингард может перейти в "Эвертон"
-
"Рома" подписала вратаря "Бенфики"
-
Адебайор ярко высказался об Аршавине
-
Крал приостановил контракт со "Спартаком"
-
Контракт Неймара с ПСЖ продлился
-
"Марсель" лишился главного тренера
-
"Манчестер Сити" подписал вратаря "Арминии"
-
"Интер" подписал вратаря "Аякса"
-
Хавбек киевского "Динамо" перебрался в польский "Лех"
-
"Лион" усилился хавбеком "Баварии"
-
Хвича Кварацхелия стал игроком "Наполи"
-
"Лацио" купил бразильца из "Шахтера"
-
"Марсель" выкупил хавбека "Арсенала"
-
Салах продлил контракт с "Ливерпулем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14