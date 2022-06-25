Жоау Феликс высказался о возможном уходе из "Атлетико"

Фото: твиттер Жоау Феликса/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Атлетико" Жоау Феликс заявил, что не собирается покидать клуб в летнее трансферное окно.

"Я думаю только об "Атлетико", поэтому спокойно думаю о будущем. Сейчас я мало думаю о футболе, так как нахожусь в отпуске. Безусловно, я прибавил с момента перехода в "Атлетико". Прогресс является нормальным процессом. Я все делаю правильно", - приводит слова Феликса Maisfutebol.

Ранее сообщалось, что руководство испанского клуба хочет продать португальца летом.

В минувшем сезоне 22-летний Феликс провел за "Атлетико" 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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