Жоау Феликс высказался о возможном уходе из "Атлетико"
Фото: твиттер Жоау Феликса/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Атлетико" Жоау Феликс заявил, что не собирается покидать клуб в летнее трансферное окно.
"Я думаю только об "Атлетико", поэтому спокойно думаю о будущем. Сейчас я мало думаю о футболе, так как нахожусь в отпуске. Безусловно, я прибавил с момента перехода в "Атлетико". Прогресс является нормальным процессом. Я все делаю правильно", - приводит слова Феликса Maisfutebol.
Ранее сообщалось, что руководство испанского клуба хочет продать португальца летом.
В минувшем сезоне 22-летний Феликс провел за "Атлетико" 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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