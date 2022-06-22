Жоау Феликс может перейти в ПСЖ

Фото: твиттер Жоау Феликса/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Атлетико" Жоау Феликс может перейти в "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Шэй Лугасси в своем твиттере.

По сведениям источника, представители испанского клуба сами вышли на руководство парижан и предложили им купить португальца. Причина является в том, что руководство "матрасников" разочаровано игрой форварда и хочет его продать.

В минувшем сезоне 22-летний Феликс провел за "Атлетико" 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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