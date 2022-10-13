Жоау Феликс хочет покинуть "Атлетико"

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Жоау Феликс хочет покинуть "Атлетико"

Фото: твиттер Жоау Феликса/Автор неизвестен

Португальский мадридского "Атлетико" Жоау Феликс хочет покинуть клуб, сообщает El Partidazo de COPE.

По сведениям источника, футболист недоволен недостаточным количеством игрового времени, поэтому не против уйти уже в зимнее трансферное окно. В последних четырех матчах он отыграл всего 29 минут.

В нынешнем сезоне 22-летний Фелиш провел за "Атлетико" 11 матчей, не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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