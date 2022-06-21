Жоаозиньо получил статус свободного агента

Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо пока не получал предложения подписать новый контракт с клубом.

"Я сейчас свободный агент, но пока тренируюсь с "Сочи". Ясности с новым контрактом пока нет. Предлагают ли мне новый контракт? Не знаю, не хотел бы говорить на эту тему", — сказал Жоаозиньо "СЭ".

Бразилец сыграл в 20 играх прошлого сезона РПЛ, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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