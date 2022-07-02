Жоаозиньо подписал новое соглашение с "Сочи"
Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен
Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо подписал новое соглашение с клубом.
Срок нового контракта 33-летнего футболиста с клубом рассчитан на один год, о чем сообщил "Чемпионату" сам футболист.
Отметим, что срок действия прежнего контракта истек 30 июня.
Жоаозиньо выступает за команду из Сочи с августа 2020 года. За два сезона он провел 47 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач.
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