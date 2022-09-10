Жиру принес "Милану" победу в 6-м туре Серии А

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Жиру принес "Милану" победу в 6-м туре Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Сампдорию" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Жуниора Мессиаса и Оливье Жиру. У хозяев отличился Филип Джуричич.

"Милан", набрав 14 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" с 2 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.

"Сампдория" – "Милан" - 1:2 (0:1)
Голы: Мессиас, 6 - 0:1, Джуричич, 57 - 1:1, Жиру, 67 (с пенальти) - 1:2

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски (Габбьядини, 59), Мурильо, Феррари, Ауджелло, Лерис, Джуричич (Верре, 79), Ринкон, Вильяр (Роналду Виейра, 86), Сабири, Капуто (Куальярелла, 78).

"Милан": Меньян, Калабрия, Кьер, Калулу, Эрнандес, Побега (Вранкс, 78), Тонали, де Кетеларе (Беннасер, 71), Жиру, Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Томори, 59).

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