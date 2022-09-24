Жиру обновил многолетний рекорд сборной Франции

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Жиру обновил многолетний рекорд сборной Франции

Фото: инстаграм Оливье Жиру/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции Оливье Жиру стал самым возрастным автором гола в истории своей национальной команды.

35-летний футболист отличился в матче Лиги наций с Австрией (2:0). 

После забитого мяча ему удалось превзойти достижение экс-защитника французов Роже Марша от 1959 года – 35 лет 357 дней против 35 лет 287 дней. 

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