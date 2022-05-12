Жиго высказался о важности Кубка России для "Спартака"

Фото: твиттер Жиго\Автор неизвестен

Центральный защитник московского "Спартака" Жиго высказался о важности победы в Кубке России после победы над "Енисеем" (3:0) в полуфинале турнира.

"В матче с "Енисеем" мы добыли очень важную победу и вышли в финал. Какие у меня ожидания от кубкового дерби с "Динамо"? Все очевидно же - нам необходимо победить во что бы то ни стало!" - сказал французский футболист.

Напомним, что в финале "Спартаку" предстоит сыграть против московского "Динамо". Решающий матч состоится 29 мая.

В нынешнем сезоне РПЛ Жиго сыграл в 25 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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