Жиго попрощался с болельщиками "Спартака"

Фото: твиттер Самуэля Жиго/Автор неизвестен

Французский защитник "Спартака" Самуэль Жиго попрощался с болельщиками московского клуба.

Футболист поаплодировал фанатам после окончания матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (1:1). "Спартак" заключительный матч чемпионата России сыграет в гостях, поэтому Жиго в последний раз играл на домашнем стадионе "красно-белых".

В летнее трансферное окно 28-летний Жиго перейдет в "Марсель". В нынешнем сезоне он провел за "Спартак" 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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