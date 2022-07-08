Жезус забил два гола в дебютном матче за "Арсенал"

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" в товарищеском матче обыграл немецкий "Нюрнберг" со счетом 5:3.

Победу английскому клубу принесли дубль Габриэла Жезуса, гол Мохаммеда Эль-Ненни, а также автоголы Кристофера Шиндлера и Тима Хандверкера. В составе немцев отличились Йоханнес Гайс, Квадво Дуа и Лукас Шляймер.

"Нюрнберг" Германия – "Арсенал" Англия – 3:5 (2:0)

Голы: Гайс, 24 - 1:0, Дуа, 29 - 2:0, Жезус, 47 - 2:1, Эль-Ненни, 54 - 2:2, Шиндлер, 57 (автогол) - 2:3, Хандверкер, 63 (автогол) - 2:4, Шляймер, 73 - 3:4, Жезус, 75 - 3:5

"Арсенал": Тернер (Оконкво, 68), Бельерин (Мартинелли, 46), Уолтерс (Габриэл, 46), Мари, Тирни (Соареш, 30), Локонга (Патино, 68), Мэйтленд-Найлз (М'Ханд, 68), Нельсон (Балогун, 68), Смит-Роу (Жезус, 46), Пепе (Эль-Ненни, 46), Нкетиа (Маркиньос, 68).

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