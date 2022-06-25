Жезус в шаге от перехода в "Арсенал"

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Жезус в шаге от перехода в "Арсенал"

Фото: твиттер Габриэла Жезуса/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус все же сменит клуб этим летом.

Исайдер Фабрицио Романо утверждает, что лондонский "Арсенал" уже достиг с "горожанами" устной договоренности о трансфере.

За бразильца лондонцы заплатят 45 млн фунтов, при этом еще определенная сумма будет отнесена к бонусным выплатам.

В данный момент лондонцы ведут переговоры с представителями бразильского футболиста, обсуждая детали его будущего контракта.

В минувшем сезоне АПЛ Жезус забил 8 голов за 28 матчей.

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