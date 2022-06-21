Жезус близок к переходу в "Арсенал"

Фото: твиттер Габриэла Жезуса/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус, скорее всего, перейдет в "Арсенал", сообщает Goal.

По сведениям источника, лондонский клуб готов заплатить за футболиста требуемые 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуется "Челси".

В минувшем сезоне 25-летний Жезус провел за "Манчестер Сити" 41 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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