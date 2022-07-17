Жервиньо перешел в греческий клуб

Фото Global Look Press / AFLO / Maurizio Borsari

Опытный вингер Жервиньо перешел в греческий "Арис".

35-летний игрок сборной Кот-д’Ивуара подписал с греческим клубом 2-летний контракт. Команду он пополнил в качестве свободного агента.

Интересно, что последним клубом Жервиньо был "Трабзонспор", за который он играл в прошлом сезоне.

Кроме того, африканец играл за "Арсенал", "Рому" и "Парму".

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