Жервиньо перешел в греческий клуб

Теги жервиньо

Жервиньо перешел в греческий клуб

Фото Global Look Press / AFLO / Maurizio Borsari

Опытный вингер Жервиньо перешел в греческий "Арис".

35-летний игрок сборной Кот-д’Ивуара подписал с греческим клубом 2-летний контракт. Команду он пополнил в качестве свободного агента.

Интересно, что последним клубом Жервиньо был "Трабзонспор", за который он играл в прошлом сезоне.

Кроме того, африканец играл за "Арсенал", "Рому" и "Парму". 

Не пропустите: Дембеле продлил контракт с "Барселоной". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Баварии" поставили точку в слухах о подписании Роналду

В "Баварии" поставили точку в слухах о подписании Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов