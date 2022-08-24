Жеребьевка Лиги чемпионов: полностью сформированы три корзины

Три корзины для жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов полностью сформированы.

Сегодня определятся еще три участника групповой стадии.

Первая корзина: "Реал", "Айнтрахт", "Манчестер Сити", "Милан", "Бавария", "ПСЖ", "Порту", "Аякс".

Вторая корзина: "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Атлетико", "Севилья", "Лейпциг", "Тоттенхэм".

Третья корзина: "Боруссия" Дортмунд, "Зальцбург", "Шахтер", "Интер", "Наполи", "Бенфика", "Спортинг", "Байер".

Четвертая корзина: "Марсель", "Брюгге", "Селтик", "Виктория" Пльзень, "Маккаби" Хайфа.

Жеребьевка пройдет 25 августа в Стамбуле.

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